ΟΙ Έλληνες εξοικειώθηκαν και χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη πολύ περισσότερο από τον μέσο Ευρωπαίο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Συγκεκριμένα, τη χρησιμοποιεί το 49,5% του πληθυσμού στην Ελλάδα έναντι 34,8% κατά μέσο όρο στην ΕΕ. Πρόκειται για χρήση, ωστόσο, που δεν έχει επαγγελματικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Στις επιχειρήσεις, όπου η χρήση θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, η διείσδυση της τεχνητής νοημοσύνης είναι χαμηλή.

Μόλις το 8,93% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα χρησιμοποιεί τεχνολογίες ΑΙ, με το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ να είναι κοντά στο 20%. Η υστέρηση οφείλεται στα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων, καθώς 9 στις 10 είναι πολύ μικρές και 2 στις 10 χαμηλής ψηφιακής έντασης.

Πηγή: skai.gr

