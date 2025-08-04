Νεκρό κοριτσάκι στο Παλαιό Φάληρο: Η μαρτυρία άνδρα που φρόντιζε την οικογένεια

«Πρόσωπό κλειδί» στην υπόθεση του τραγικού θανάτου του τρίχρονου κοριτσιού που βρέθηκε νεκρό στην παραλία Εδεμ, θεωρείται ο 65χρονος που είχε επαφές με την οικογένεια.

Είναι ο άνθρωπος που σύμφωνα με τους γείτονες την επισκεπτόταν συχνά.

Ο 65χρονος μίλησε στον ΣΚΑΪ και όσα είπε είναι αποκαλυπτικά, τόσο για τις συνθήκες που επικρατούσαν μέσα στο σπίτι όσο και για τον τρόπο που φαίνεται να φερόταν η γυναίκα στα παιδιά.

Εξήγησε πως στις 27 Ιουλίου, τηλεφώνησε για να μάθει τι κάνει η οικογένεια και η 32χρονη τον ενημέρωσε πως είναι άρρωστο το παιδί.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο άνδρας της ανέφερα για τη φρικτή είδηση του εντοπισμού νεκρού κοριτσιού στη θάλασσα.

«Μου απαντά μη μου λες τέτοια πράγματα, εγώ θέλω να ακούω ευχάριστα πράγματα, όχι τέτοια με δολοφόνους», του είπε.

Την επόμενη μέρα ο φίλος της 32χρονης μητέρας από την Αλγερία, ενημερώθηκε περαιτέρω από τις ειδήσεις, για την υπόθεση και συνειδητοποίησε, παρατηρώντας τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας που ήρθαν στη δημοσιότητα πως στα πλάνα αποτυπωνόταν και εκείνη ενώ το παιδί μέσα στο καρότσι με το καπέλο, είναι το παιδί που φρόντιζε ο ίδιος, σαν δικό του.

«Αυτή η γυναίκα είναι σαν να είναι γυναίκα μου. Εγώ την ταΐζω, πληρώνω τα νοίκια, τη φροντίζω σαν να είναι οικογένεια», περιγράφει.

Η μαρτυρία του 65χρονου άνδρα, που συντηρούσε την οικογένεια, είναι σοκαριστική.

Όπως λέει, η 32χρονη χτυπούσε το τριών ετών κοριτσάκι. Τις τελευταίες μέρες τα σημάδια της κακοποίησης είχαν γίνει εντονότερα από ποτέ.

Σύμφωνα με τον 65χρονο, που τονίζει το πόσο αγαπούσε το κοριτσάκι, η μητέρα από την Αλγερία δεν είχε χτυπήσει μπροστά του τα παιδιά της.

Εντούτοις, ο ίδιος είχε αντιληφθεί σημάδια κακοποιήσης, λίγες μάλιστα μέρες πριν εξαφανιστεί και καταλήξει να βρεθεί το άψυχο κορμάκι του σε παραλία του Παλαιού Φαλήρου.

Πηγή: skai.gr

