Nεκρό κοριτσάκι στο Π. Φάληρο: Στο μικροσκόπιο οι επικοινωνίες της μητέρας

Το μοιραίο βράδυ του θανάτου του τρίχρονου κοριτσιού που εντοπίστηκε νεκρό στην παραλία Εδεμ, η 32χρονη μητέρα του, που κατηγορείται για τον θάνατό του, συνομιλούσε με μηνύματα μέσω του κινητού της με ένα πρόσωπο.

Με βάση την παραπάνω μαρτυρίες οι έρευνες των αρχών, εστιάζουν σε αυτό το γεγονός με το κινητό της να «μπαίνει στο μικροσκόπιο» προκειμένου να διακριβωθεί ειδικότερα το με ποιον αντήλλασσε μηνύματα.

Το τρίτο ή παραπάνω πρόσωπα, με τα οποία επικοινωνεί και ανταλλάσσει μηνύματα, η 32χρονη από την Αλγερία, λίγα λεπτά αφού έχει ρίξει ή αφήσει το μικρό κοριτσάκι μέσα στη θάλασσα να πνιγεί, αναμένεται να αναζητήσουν αστυνομικοί και λιμενικοί.

Οι επικοινωνίες γίνονταν μέσα στο ταξί, που τους μετέφερε από το Παλαιό Φάληρο έως τα Κάτω Πατήσια, όπως ανέφερε ο ίδιος ο οδηγός του.

Παράλληλα θα ερευνηθούν επικοινωνίες που πιθανόν έχει κάνει, ενώ κατευθύνεται προς το Παλαιό Φάληρο ή ακόμη και όταν βρίσκεται στην παραλία.

Σύμφωνα με πηγές του Λιμενικού Σώματος, πολλές επικοινωνίες και μηνύματα γίνονται με αποδέκτη την αδερφή της, στην οποία φαίνεται να εκμυστηρεύεται τι έχει γίνει και έχει κάνει, με εκείνη να προσπαθεί να την καθησυχάσει.

Οι αρμόδιες Αρχές, ανοίγοντας το κινητό τηλέφωνο της 32χρονης, θα επιδιώξουν να εντοπίσουν το άτομο ή άτομα με τα οποία επικοινώνησε και τους λόγους που το έκανε.

Στόχος της έρευνας να διαπιστώσουν αν αυτό το πρόσωπο ή πρόσωπα, είχαν καθ' οιονδήποτε τρόπο εμπλοκή στην υπόθεση θανάτου του άτυχου παιδιού.

Δηλαδή το αν γνώριζαν, αν είχαν συμμετοχή ή βοήθησαν την κατηγορουμένη σε οποιοδήποτε στάδιο των φρικτών ενεργειών της.

Το κινητό τηλέφωνο της κατηγορουμένης δόθηκε από τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ., μόλις σήμερα το μεσημέρι, σχεδόν 4 ημέρες μετά τη σύλληψή της, χωρίς μάλιστα να έχουν ζητήσει διάταξη άρσης απορρήτου των επικοινωνιών, προκειμένου να γίνουν ανασύρσεις δεδομένων.

Όταν αυτό γίνει, πέρα από τις επικοινωνίες που έχει κάνει τα επίμαχα χρονικά διαστήματα, θα ληφθεί οπτικοακουστικό υλικό που έχει καταγραφεί σε αυτό, ενώ θα ανακτηθεί και εκείνο που έχει διαγραφεί, καθώς μπορεί να περιέχουν χρήσιμα στοιχεία για την κατάσταση του παιδιού, και απεικονίσεις χώρων και ατόμων, που δεν αποκλείεται να σχετίζονται με την υπόθεση.

Ποιοι μπαίνουν «στο κάδρο» των ερευνών

«Στο κάδρο των ερευνών» βρίσκεται αρχικά ο πατέρας τον τριών παιδιών που αναζητείται, ο 65χρονος άνδρας που πλήρωνε για τα έξοδα της οικογένειας, ένας ακόμη άνδρας από την Αλγερία με τον οποίο είχε σχέσεις και φαίνεται να είναι έγκλειστος σε φυλακή, όπως και η αδερφή της, η οποία φαίνεται να είναι στο εξωτερικό.

Στο πλαίσιο αναζήτησης του πατέρα, σήμερα το πρωί, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Αττικής, εντόπισαν κοντά στο σπίτι της 32χρονης, μέσα σε θάμνους, σακούλα μέσα στην οποία βρίσκονταν το φόρεμα της αλλά και τα ρούχα των δύο παιδιών που αποτυπώνονται στο οπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.

Μαζί με τα ρούχα, η γυναίκα ξεφορτώθηκε και το εισιτήριο του τραμ, με το οποίο μετακινήθηκε το βράδυ του προηγούμενου Σαββάτου, όπως επίσης και μια άδεια καρτέλα χαπιών, που πέρα από τη φαρμακευτική δράση, χρησιμοποιούνται συνδυαστικά με οπιούχα ναρκωτικά προκαλώντας ευφορία στους χρήστες.

Προσπαθούσε να διαφύγει στην Αλγερία

Σημειώνεται ότι η 32χρονη, τρεις ημέρες μετά τις φρικτές πράξεις της, αναζητούσε τρόπους διαφυγής προς την Αλγερία.Επικοινώνησε με την πρεσβεία της χώρας στην Αθήνα, ζητώντας τρόπους για να γυρίσει πίσω στην πατρίδα της.

Δήλωσε μάλιστα ότι μαζί της θα είναι δύο παιδιά και όχι τρία. Από την πρεσβεία την ενημέρωσαν πως ο μόνος τρόπος για να επιστρέψει είναι μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης και του Προγράμματος Εθελουσίων Επιστροφών. Τηλεφώνησε και στον ΔΟΜ, στέλνοντας αντίγραφο διαβατηρίου και πιστοποιητικά γέννησης των δύο παιδιών. Έκλεισε ραντεβού με τον ΔΟΜ, και ενδεχομένως την ημέρα της σύλληψης της κατευθυνόταν προς τον οργανισμό. Η αδελφή της κατηγορουμένης, μετά τη σύλληψή της, κάλεσε την πρεσβεία Αλγερίας, προκειμένου να βρεθεί δικηγόρος να την εκπροσωπήσει, χωρίς όμως να ανταπόκριση.

