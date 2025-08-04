Μήνυμα από το 112 για πυρκαγιά στην περιοχή του Σμέρτου Φιλιατών Θεσπρωτίας εστάλη πριν λίγο εξαιτίας της φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μέσα από το μήνυμα, καλούνται οι κάτοικοι της περιοχής, να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση, δεν εμπνέει ανησυχία και δε βρίσκεται κοντά σε κατοικημένη περιοχή.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην τοπική κοινότητα #Σμέρτου του Δήμου #Φιλιατών της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσπρωτίας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 4, 2025

Iσχυρές δυνάμεις στην επιχείρηση κατάσβεσης

Στη μάχη με τις φλόγες ρίχτηκαν συνολικά 28 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένου πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ, με τη συνδρομή 9 οχημάτων και 4 αεροσκαφών που επιχειρούν από αέρος.

Επιπλέον, στη διάθεση της Πυροσβεστικής έχουν τεθεί υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), στηρίζοντας το έργο της κατάσβεσης.

Οι δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα, ενώ οι τοπικές αρχές καλούν τους πολίτες να βρίσκονται σε εγρήγορση και να ακολουθούν τις οδηγίες για την προστασία της ζωής και της περιουσίας τους.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.