Πολύ σοβαρή η βλάβη στη γέφυρα Ευρίπου – Δεν θα ανοίξει για πλοία ούτε αύριο

Σοβαρότατη χαρακτηρίζεται η βλάβη που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στη γέφυρα του Ευρίπου στη Χαλκίδα και αποκαταστάθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας τόσο για τα οχήματα όσο και για τα πλοία.

Όπως τόνισε στο EΡTNews, λίγο πριν δοθεί και πάλι στην κυκλοφορία, ο πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένων Εύβοιας, Σπύρος Γεροντίτης, επισήμανε ότι το τεχνικό πρόβλημα εντοπίστηκε στο σύστημα αυτοματισμού της γέφυρας, το οποίο ρυθμίζει την υψομετρική διαφορά μεταξύ των δύο τμημάτων ώστε να μπορούν να συνδέονται με ασφάλεια.

«Η βλάβη ήταν πολύ σοβαρή. Σημειώθηκε μετά τα μεσάνυχτα και προκάλεσε απίστευτη ταλαιπωρία σε πεζούς και οδηγούς», σχολίασε ο κ. Γεροντίτης, ζητώντας συγγνώμη για τη μεγάλη αναστάτωση.

«Όσον αφορά το κομμάτι της ναυσιπλοϊας θα δοθεί η γέφυρα σε χρήση, όταν θα μπορέσουμε να το αποκαταστήσουμε πλήρως. Δεν είναι εύκολο και σίγουρα δε θα γίνει αύριο», δήλωσε στην παρουσιάστρια της εκπομπής, Σταυρούλα Χριστοφιλέα διευκρινίζοντας ότι είναι προτιμότερο να γίνει η επιδιόρθωση σωστά, έστω και αν απαιτηθούν κάποιες μέρες.

Ο πρόεδρος του ΟΛΝΕ παραδέχθηκε ότι η γέφυρα, η οποία μετρά 65 χρόνια ζωής, παρουσιάζει σημαντική φθορά λόγω της συνεχούς χρήσης και της έκθεσής της στην αλμύρα της θάλασσας. Όπως είπε, υπάρχει ήδη μελέτη που έχει παραδοθεί στην Περιφέρεια και στο Υπουργείο Ναυτιλίας, η οποία καταγράφει την ανάγκη για σημαντική χρηματοδότηση τόσο για την αποκατάσταση όσο και για την ετήσια συντήρησή της.

«Η φθορά μεγαλώνει με τον χρόνο και απαιτούνται σοβαρές παρεμβάσεις. Πρέπει κάθε χρόνο να γίνεται ουσιαστική συντήρηση για να αποφύγουμε ανάλογες καταστάσεις στο μέλλον», υπογράμμισε.

Ερωτηθείς εάν τίθεται θέμα αντικατάστασης της παλιάς γέφυρας Ευρίπου, ο Σπύρος Γεροντίτης έθεσε το ζήτημα της κατασκευής νέας:

«Με σοβαρότητα μπορούμε να ξεκινήσουμε διάλογο για νέα γέφυρα του Ευρίπου, εφόσον βρεθούν τα κονδύλια και υπάρξει σωστός τεχνικός σχεδιασμός. Ωστόσο, μέχρι τότε, η υπάρχουσα πρέπει να λειτουργεί με ασφάλεια».

Όσον αφορά στη χρήση της, ο κ. Γεροντίτης εξήγησε πως καθημερινά εξυπηρετεί δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους —κατοίκους, εργαζομένους και επισκέπτες— από τη Χαλκίδα και τις γύρω περιοχές. Η μη λειτουργία της επιβαρύνει σημαντικά την κυκλοφορία.

Παράλληλα, ανακοίνωσε πως εξετάζεται σοβαρά η μείωση της συχνότητας ανοίγματος της γέφυρας, προκειμένου να περιοριστεί η καταπόνηση της κατασκευής.

«Το καλοκαίρι ανοίγει πέντε φορές την εβδομάδα και τον χειμώνα τέσσερις. Σκοπός μας είναι να περιορίσουμε αυτή τη συχνότητα για να μειώσουμε τον φόρτο και να διασφαλίσουμε τη μακροχρόνια αντοχή της», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Γεροντίτης υπογράμμισε ότι, αν και δεν τίθεται ζήτημα ασφάλειας, είναι αναγκαίο οι αρμόδιες αρχές να αντιμετωπίσουν το ζήτημα ολιστικά, καθώς πρόκειται για μία κρίσιμη υποδομή που ενώνει καθημερινά δύο περιοχές με έντονη ανθρώπινη και οικονομική δραστηριότητα.

