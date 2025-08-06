Προφυλακίστηκε η 32χρονη από την Αλγερία, που κατηγορείται για τη δολοφονία της τρίχρονης κόρης της, μετά την πολύωρη απολογία της. Η γυναίκα αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι το κοριτσάκι ήταν ήδη νεκρό από ατύχημα στο σπίτι τους, όταν το έβαλε στη θάλασσα και έφυγε χωρίς να γυρίσει να κοιτάξει πίσω. Σύμφωνα με το ertnews.gr, χειμαρρώδης φαίνεται πως ήταν στην απολογία της η 32χρονη η οποία έμεινε για περίπου 5 ώρες στο ανακριτικό γραφείο, όπου με τη βοήθεια διερμηνέα της αραβικής γλώσσας, προσπάθησε να υπερασπιστεί τον εαυτό της, έχοντας ένα βαρύ κατηγορητήριο να αντιμετωπίσει.

Με δάκρυα στα μάτια βγήκε από το γραφείο του ανακριτή, μετά τη βροχή ερωτήσεων που δέχτηκε για το πώς και γιατί πέθανε το τρίχρονο κοριτσάκι της. Παρά τους ισχυρισμούς της πάντως, πως η 3χρονη Τζενα, χτύπησε στο ντουζ όχι μια αλλά δύο φορές και δεν επανήλθε, με αποτέλεσμα η ίδια να τη νομίζει νεκρή, για να αφήσει το παιδί πανικόβλητη στη θάλασσα, δεν κατάφερε να πείσει.

Οι συνήγοροί της, αμφισβητώντας την ιατροδικαστική έκθεση πως αιτία του θανάτου ήταν ο πνιγμός, αναμένουν τις ιστολογικό και ιατροδικαστικες εξετάσεις που θα ξεκαθαρίσουν επίσης, αν οι κακώσεις ήταν προθανάτιες ή μεταθανάτιες.

Οι δικηγόροι που ανέλαβαν την υπόθεση, Εβίτα Βαρελά και Γιώργος Κρεμιάδης, δήλωσαν ότι η 32χρονη «έδωσε λεπτομερή κατάθεση για τη μοιραία νύχτα. Σε αυτή τη φάση, την ενδιαφέρει να μεταφερθούν τα παιδιά στην οικογένειά της στην Αλγερία. Καμία πράξη δεν δείχνει ότι έχει αφαιρέσει τη ζωή του παιδιού τους

«Βρισκόμουν σε πανικό»

«Με τη Τζένα μπήκαμε στην ντουζιέρα για να κάνει μπάνιο. Μου ζήτησε νερό και όταν πήγα στην κουζίνα για να της φέρω, άκουσα έναν γδούπο σαν να είχε πέσει. Γύρισα γρήγορα πίσω και την είδα πεσμένη στο πάτωμα και με σπασμούς. Την πήρα αγκαλιά και προσπάθησα να τη συνεφέρω και επανήλθε λίγα λεπτά αργότερα», ανέφερε.

Η ίδια μάλιστα ισχυρίστηκε πως οι αποφάσεις της, ήταν αποτέλεσμα πανικού, καθώς νόμιζε όπως είπε ότι ήταν νεκρό, παρότι όταν είχε προσαχθεί από τους αστυνομικούς, φέρεται να τους είχε πει πως είχε καταλάβει πως το παιδί ήταν ζεστό και χτυπούσε η καρδιά του.

«Ξαναμπήκαμε στο μπάνιο και χτύπησε για δεύτερη φορά. Έχασε τις αισθήσεις της και όσο και αν προσπάθησα δεν επανερχόταν. Θεώρησα ότι η Τζένα ήταν νεκρή. Πανικοβλήθηκα, φοβήθηκα. Εκείνη την ώρα αυτό που σκέφτηκα ήταν να πάω στη θάλασσα. Ήταν λάθος μου και το έχω μετανιώσει, αλλά ήταν ήδη νεκρό», τόνισε.

Στην απολογία της φέρεται να περιέγραψε και τις σκηνές που ακολούθησαν από τη στιγμή που έφτασε στο περίπτερο και μετά, που έχουν καταγραφεί οι κινήσεις της από κάμερα ασφαλείας.

«Έφθασα στο Φάληρο με τραμ. Ψώνισα στο περίπτερο και μετά πήγαμε στην παραλία. Έπαιξαν τα παιδιά στην παιδική χαρά και στη συνέχεια επιστρέφοντας και πάλι στην παραλία, μπήκα στη θάλασσα και άφησα την Τζένα. Δεν άντεξα να γυρίσω πίσω να κοιτάξω το παιδί», είπε.

Την ίδια ώρα οι Αρχές βρίσκονται σε αναμονή των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών αναλύσεων στα κατασχεμένα ρούχα και αντικείμενα της 32χρονης που βρέθηκαν από την Ασφάλεια πεταμένα σε θάμνους, σε κοντινή απόσταση από την οικία της κατηγορούμενης, αλλά και τα αποτελέσματα από την ανάλυση του κινητού της τηλεφώνου.

Η ίδια η κατηγορούμενη πλέον έχει αλλάξει γραμμή και δηλώνει αθώα.

Τα σημαντικά ευρήματα

Εκτός του φορέματός της που φρόντισε να πετάξει, ιδιαίτερη σημασία έχουν τα χάπια πρεγκαμπαλίνης που βρέθηκαν, εν αναμονή πάντα και των τοξικολογικών εξετάσεων στο παιδί, όπως και η βούρτσα μαλλιών της 32χρονης που επίσης πέταξε που θα εξεταστεί στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια, μήπως έχει χρησιμοποιηθεί σε κάποιο περιστατικό κακοποίησης ή την απέρριψε για να εξαφανίσει εντελώς το DNA της.



Στη σπουδή που έδειξε μετά το έγκλημα να εξαφανίσει τα πειστήρια, συμπεριλαμβάνεται και η απόρριψη του εισιτηρίου του τραμ με το οποίο κατέβηκε το μοιραίο βράδυ με τα παιδιά της στην παραλία.

Μάλιστα, η ίδια μόλις δύο 24ωρα μετά τη δολοφονία της κόρης της, επιχείρησε να διαφύγει και από την χώρα, επικοινωνώντας με την Πρεσβεία της και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, χωρίς όμως να προλάβει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.