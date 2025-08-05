Στο μικροσκόπιο των Αρχών είναι τα ευρήματα από τη σακούλα που προσπάθησε να εξαφανίσει η 32χρονη από την Αλγερία που κατηγορείται για τη δολοφονία της 3χρονης κόρης της, που βρέθηκε στην παραλία Έδεμ του Παλαιού Φαλήρου.

Εκτός από το φόρεμα που φορούσε η ίδια το μοιραίο βράδυ που άφησε το παιδί της στη θάλασσα, καθώς και τα ρούχα των παιδιών της, μέσα στη σακούλα που εντόπισαν οι αστυνομικοί μέσα σε θάμνους κοντά στο σπίτι της οικογένειας στα Κάτω Πατήσια, βρέθηκαν μια βούρτσα καθώς και μια καρτέλα με ηρεμιστικά χάπια.

Τα συγκεκριμένα χάπια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, μπορούν να χαρακτηριστούν και οπιούχα, είναι πολύ γνωστά μεταξύ των τοξικοεξαρτημένων για στερητικό σύνδρομο, ενώ μπορούν να δοθούν και για πόνους από ανίατες ασθένειες.

Οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις θα δείξουν εάν η γυναίκα χορηγούσε στο παιδί τα φάρμακα αυτά. Σημειώνεται πως η 3χρονη αντιμετώπιζε και σοβαρό πρόβλημα υγείας και είχε καταστραφεί το ήπαρ της σε ποσοστό 80%.

Παράλληλα, εντύπωση προκαλεί γιατί ανάμεσα στα στοιχεία που ήθελε να εξαφανίσει η 32χρονη ήταν και μια βούρτσα. Ένα σενάριο που εξετάζουν τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος είναι μήπως η βούρτσα είχε χρησιμοποιηθεί για κακοποιήσει το παιδί.

Ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, Γιώργος Καλλιακμάνης ανέφερε μιλώντας στον ΣΚΑΪ: «Όντως η βούρτσα μπορεί να έχει χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο κακοποίησης. Όσο περνάει ο καιρός και όντως έχουμε κάποια στοιχεία, για τη συμπεριφορά της, είναι προφανές πως για αυτή τη γυναίκα το παιδί ήταν βάρος. Αφού είχε χτυπήσει το παιδί απ΄ότι φαίνεται το πήγε εκεί». Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην εικόνα του παιδιού, που βρέθηκε με σπασμένα τα δόντια του, επαναλαμβάνοντας τις εκτιμήσεις του για κακοποίηση. «Μπορεί να το έσπασε στο ξύλο και να του έδωσε χάπια για να μην κλαίει», επισήμανε.

«Από την εμπειρία μου, κακοποιούσε το παιδί, μπορεί και τα άλλα παιδιά. Οι λιμενικοί λένε πως ένα από τα άλλα παιδιά είχε ένα σημαδάκι κάτω από το ματάκι του. Άρα πρέπει να εξεταστούν και τα άλλα παιδιά, τα οποία ξέρουν τα πάντα και είναι τραυματισμένα ψυχολογικά», ανέφερε σε άλλο σημείο ο κ. Καλλιακμάνης.

Με τη σειρά του και ο καθηγητής ψυχιατρικής Αντώνης Ντακανάλης αναφέρει για το προφίλ της 32χρονης: «Φαίνεται μια γυναίκα ψυχρή, αποφασισμένη, ατάραχη σε όλα και ενήργησε με σχέδιο. Δεν βλέπω κανένα ίχνος μεταμέλειας. Είχε σχέδιο, ήταν αποφασισμένη και προσπαθούσε να το εκτελέσει με μεθοδικότητα».

Για το κίνητρό της, ο κ. Ντακανάλης εκτιμά πως «είτε αυτή η γυναίκα είχε βάρος και επειδή το παιδί ήταν άρρωστο, ήθελε να το ξεφορτωθεί, είτε το πιο πιθανό είναι να υπήρχε κακοποίηση πριν πετάξει το παιδί να πνιγεί στη θάλασσα».

Σημειώνεται πως στο μικροσκόπιο των ερευνών είναι και το κινητό τηλέφωνο της συλληφθείσας, ενώ οι Αρχές έχουν βρει και κάποιες επαφές της. Όταν ολοκληρωθεί η άρση απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών, οι αστυνομικές και λιμενικές αρχές θα έχουν περισσότερα στοιχεία.

Είδη είναι γνωστό πως είχε μιλήσει με την πρεσβεία της Αλγερίας, αναζητώντας τρόπο διαφυγής από τη χώρα, καθώς και την αδερφή της, πριν της περάσουν χειροπέδες οι αστυνομικοί έξω από το σπίτι της.

Παράλληλα, ο ΣΚΑΪ έφερε στη δημοσιότητα και νέο βίντεο - ντοκουμέντο από τις κινήσεις της 32χρονης, αφού άφησε το κοριτσάκι στην παραλία. Η γυναίκα φαίνεται να φτάνει στο σπίτι της, ενώ πίσω της ακολουθούν τα άλλα δύο παιδιά της:

Πηγή: skai.gr

