Συνελήφθη ημεδαπή για εμπρησμό από πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση στην Εύβοια

Συνελήφθη, σήμερα 06 Αυγούστου 2025, από Αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκληματών Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), σε συνεργασία με τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Χαλκίδας, ημεδαπή, σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης, ως υπαίτια πρόκλησης δύο πυρκαγιών σε δασική έκταση, από πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση, το Σάββατο 02 Αυγούστου 2025, στη Δ.Κ. Νέας Αρτάκης του δήμου Χαλκιδέων και στη Δ.Κ. Ψαχνών του δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων στην Π.Ε. Ευβοίας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, η ανωτέρω θα οδηγηθεί σήμερα Τετάρτη 06 Αυγούστου 2025, ενώπιον της αρμόδιας Ανακριτικής αρχής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.