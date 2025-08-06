Λογαριασμός
Σχεδόν 3.000 φυσίγγια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου περισυνελέγησαν από τον βυθό του λιμανιού της Καβάλας

Περισυνελέγησαν 2.879 φυσίγγια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου από τη θαλάσσια περιοχή του λιμανιού στην πόλη της Καβάλας- Εξουδετερώθηκαν με ελεγχόμενη έκρηξη

Καβάλα: Περισυνελέγησαν 2.879 φυσίγγια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου από τη θάλασσα

Δύο χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα (2.879) φυσίγγια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου περισυνέλεξε, σήμερα το πρωί, από τη θαλάσσια περιοχή του λιμανιού της Καβάλας, ειδικό κλιμάκιο της Διοίκησης Υποβρύχιων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Λιμενικού, το πυρομαχικό υλικό μεταφέρθηκε σε ασφαλή θαλάσσια περιοχή στον όρμο Τσάρι, όπου πραγματοποιήθηκε εξουδετέρωσή του με ελεγχόμενη έκρηξη.

Είχε προηγηθεί, στις 25 Ιουλίου, ο εντοπισμός πυρομαχικού υλικού (11 φυσίγγια και ένας γεμιστήρας) στην ίδια περιοχή.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Καβάλα Β Παγκόσμιος Πόλεμος
