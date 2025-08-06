Δύο χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα (2.879) φυσίγγια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου περισυνέλεξε, σήμερα το πρωί, από τη θαλάσσια περιοχή του λιμανιού της Καβάλας, ειδικό κλιμάκιο της Διοίκησης Υποβρύχιων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού.
Σύμφωνα με ενημέρωση του Λιμενικού, το πυρομαχικό υλικό μεταφέρθηκε σε ασφαλή θαλάσσια περιοχή στον όρμο Τσάρι, όπου πραγματοποιήθηκε εξουδετέρωσή του με ελεγχόμενη έκρηξη.
Είχε προηγηθεί, στις 25 Ιουλίου, ο εντοπισμός πυρομαχικού υλικού (11 φυσίγγια και ένας γεμιστήρας) στην ίδια περιοχή.
