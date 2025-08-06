Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε 70χρονος για stalking κι απειλητικά μηνύματα σε πρώην

Ένοχος για την παρακολούθηση της πρώην φίλης του κρίθηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης 70χρονος, ο οποίος καταδικάστηκε σε φυλάκιση 7 μηνών, με τριετή αναστολή.

Όπως κατέθεσε η γυναίκα, άρχισε να την παρακολουθεί, όταν διεκόπη η σχέση τους μετά από 8 χρόνια και της έστελνε απειλητικά μηνύματα.

Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος είπε, απολογούμενος, ότι ήθελε να επανασυνδεθούν και γι' αυτό της έστελνε μηνύματα και προσπαθούσε να έρθει σε επικοινωνία μαζί της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

