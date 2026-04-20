Μπροστά σε ένα απίστευτο σκηνικό βρέθηκαν το πρωί της Δευτέρας οδηγοί που κινούνται στην Εθνική Οδό, στο ύψος της Σίδνου, στη Θεσσαλονίκη, καθώς μια αγελάδα μπήκε αντίθετα στον αυτοκινητόδρομο, προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος.

Η αγελάδα που έτρεχε ανάμεσα σε οχήματα φαίνεται πως διέφυγε της προσοχής του ιδιοκτήτη της, στο Καλοχώρι και αφού διένυσε μια μεγάλη απόσταση κατάφερε και μπήκε στον αυτοκινητόδρομο, στο ύψος της Σίνδου.

Έπειτα από αρκετή ώρα, όπως φαίνεται στις εικόνες του ERTNews, ο ιδιοκτήτης της αγελάδας κατάφερε να την ακινητοποιήσει και να την απομακρύνει, με τη συνδρομή της αστυνομίας που έκλεισε προσωρινά το δρόμο.

Πηγή: skai.gr

