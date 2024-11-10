Λογαριασμός
Νεκρά βρέφη στην Αμαλιάδα: Διαψεύδει ο συνήγορος της μητέρας ότι υπάρχουν αποτελέσματα τοξικολογικών εξετάσεων - Ακούστε το ηχητικό

Μιλώντας στο skai.gr ο συνήγορος της μητέρας υποστηρίζει πως δεν υπάρχουν αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Αμαλιάδα

Του Μάκη Συνοδινού

Συνεχίζεται το θρίλερ με τον θάνατο των 5 παιδιών στην Αμαλιάδα καθώς ο συνήγορος της μητέρας του 15μηνων Παναγιωτάκη ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 5 Αυγούστου 2024 διαψεύδει μέσω του skai.gr πως υπάρχουν αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Ο κ. Αναστάσιος Ντούγκας σε δηλώσεις του στον skai.gr τονίζει μάλιστα πως τα αποτελέσματα των τοξικολογικών τα οποία δεν δείχνουν εγκληματική ενέργεια αφορούν το δεύτερο βρέφος της Ειρήνης Μπουρτζουκου.

Ακούστε το ηχητικό:

Πηγή: skai.gr

TAGS: Αμαλιάδα νεκρά μωρά
