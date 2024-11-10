Του Μάκη Συνοδινού

Συνεχίζεται το θρίλερ με τον θάνατο των 5 παιδιών στην Αμαλιάδα καθώς ο συνήγορος της μητέρας του 15μηνων Παναγιωτάκη ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 5 Αυγούστου 2024 διαψεύδει μέσω του skai.gr πως υπάρχουν αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Ο κ. Αναστάσιος Ντούγκας σε δηλώσεις του στον skai.gr τονίζει μάλιστα πως τα αποτελέσματα των τοξικολογικών τα οποία δεν δείχνουν εγκληματική ενέργεια αφορούν το δεύτερο βρέφος της Ειρήνης Μπουρτζουκου.

