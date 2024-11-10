Παπανδρέου για Μπουτάρη: Ο Γιάννης έφερε το φως και η Θεσσαλονίκη άλλαξε για πάντα

Ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, με θερμά λόγια αποχαιρέτησε τον Γιάννη Μπουτάρη, τονίζοντας «το μεγαλειώδες πλεονέκτημα της διάφανης πορείας του και με το προσόν του λόγου και της δράσης ενός ανθρώπου απαλλαγμένου από τα βάρη της μίζερης σκοπιμότητας», όπως επισήμανε στη δήλωσή του.

«Η θλίψη από την απώλεια μεγάλη. Τα συναισθήματα πολλά.

Ο Γιάννης Μπουτάρης, υπήρξε μια προσωπικότητα που συμβόλιζε τον θρίαμβο της δημιουργικής ζωής απέναντι στην απουσία και το σκοτάδι. Έζησε με το μεγαλειώδες πλεονέκτημα της διάφανης πορείας του και με το προσόν του λόγου και της δράσης ενός ανθρώπου απαλλαγμένου από τα βάρη της μίζερης σκοπιμότητας.

Υπήρξε και αντισυμβατικός και αντισυστημικός, όταν χρειάστηκε. Γι' αυτό και πολεμήθηκε ύπουλα από το παρακράτος.

Η Θεσσαλονίκη, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η επιχειρηματικότητα, η Ελλάδα εντέλει, μόνο πήραν από αυτόν τον ακτιβιστή με την πολυσχιδή δράση.

Είχα τη χαρά να συνεργαστώ μαζί του και την ικανοποίηση να αποδεχθεί την πρότασή μου να ηγηθεί της προοδευτικής διεξόδου στη Θεσσαλονίκη που βίωνε για πολλά χρόνια τα επίχειρα μιας συντήρησης που περιέφερε παντού το γκρίζο.

Ο Γιάννης έφερε το φως. Και η Θεσσαλονίκη άλλαξε για πάντα. Έχει μπει πια στο δρόμο να ξαναγίνει η ανοικτή Θεσσαλονίκη των πολλών εθνών που την είχαν καταστήσει ποθητή από εχθρούς και φίλους. Κυρ Γιάννη, καλό ταξίδι», ανέφερε ο Γιώργος Παπανδρέου.

