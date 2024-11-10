Ελ. Βενιζέλος: Κατάσχεση 35 κιλών κάνναβης που προορίζονταν για τη Σαντορίνη- 2 συλλήψεις

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, το Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2024, δύο άτομα, τα οποία κατηγορούνται κατά περίπτωση ότι, ως μέλη εγκληματικής ομάδας, διεθνικού χαρακτήρα, δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή, κατοχή και διακίνηση εντός ελληνικής επικράτειας ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, κατά τον έλεγχο αποσκευών στον Διεθνή Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος», εντοπίστηκαν από υπαλλήλους του τελωνείου του αεροδρομίου 2 αποσκευές που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη και προορίζονταν για τον αερολιμένα της Σαντορίνης.

Στο πλαίσιο αυτό, οργανώθηκε και υλοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση, υπό το συντονισμό του Συντονιστικού Οργάνου Δίωξης Ναρκωτικών (Σ.Ο.Δ.Ν.) με τη συνδρομή Αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Θήρας, κατά την οποία συνελήφθη ο ένας κατηγορούμενος, εντός του Κρατικού Αερολιμένα Θήρας, αφού είχε παραλάβει τις επίμαχες αποσκευές.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, η αποστολή των αποσκευών οργανώθηκε από τον συγκατηγορούμενο του συλληφθέντα, ο οποίος επίσης εντοπίστηκε και συνελήφθη στο λιμάνι της Σαντορίνης, ενώ προσπαθούσε να διαφύγει από το νησί.

Συνολικά κατασχέθηκαν 35.450 γραμμάρια κάνναβης, η οποία ήταν αποθηκευμένη εντός των αποσκευών, το χρηματικό ποσό των 585 ευρώ,10 δολαρίων Καναδά και 3 κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα, σε συνεργασία με λοιπές αλλοδαπές Αρχές, συνεχίζεται.

Πηγή: skai.gr

