Στα χέρια των έμπειρων στελεχών του Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής περνά πλέον η υπόθεση των πέντε νεκρών βρεφών σε Αχαΐα και Ηλεία, προκειμένου να λυθεί το μυστήριο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patrisnews.com, με εντολή Εισαγγελέα, ο φάκελος των πέντε νεκρών παιδιών, “φεύγει” από την Ασφάλεια Ήλιδας -όπου είχε χρεωθεί τόσο την προκαταρκτική εξέταση για όλους τους θανάτους των παιδιών, όσο και την εξέταση της υπόθεσης του μικρού Παναγιώτη που πέθανε τον περασμένο Αύγουστο, στην Αμαλιάδα.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, από αύριο κιόλας η υπόθεση περνά στο εγκλημάτων κατά ζωής της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, το οποίο θα αναλάβει την προανάκριση.

Τα στελέχη του ανθρωποκτονιών θα εξετάσουν τους φακέλους και των πέντε νεκρών παιδιών, τις όποιες καταθέσεις έχουν γίνει ως τώρα -και θα γίνουν και το επόμενο διάστημα, αλλά και τα όσα έχουν δει τις τελευταίες ημέρες το φως της δημοσιότητας που αφορούν τα βρέφη, με κεντρικό πρόσωπο την 24χρονη Ειρήνη Μουρτζούκου -που ήταν παρούσα σε όλους τους θανάτους.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.