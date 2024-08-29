Εικόνες αποκάλυψης καταγράφονται σε βίντεο από τον χείμαρρο του Ξηριά, ο οποίος έχει γεμίσει ασφυκτικά από τα νεκρά ψάρια στο σημείο όπου τοποθετήθηκε το δίχτυ για την προστασία του Παγασητικού.

Ειδικότερα, τα εναέρια πλάνα με drone του gegonota.news δείχνουν ότι τα νεκρά ψάρια φθάνουν σε μήκος περίπου 500 μέτρων και το πλέγμα με δυσκολία πλέον τα συγκρατεί.

Στο σημείο βρίσκονται μηχανήματα που φορτώνουν τα ψάρια σε μεγάλα φορτηγά, για να τα μεταφέρουν στον χώρο συγκέντρωσης, στο λιμάνι του Βόλου.

Ωστόσο, κάθε φορά απομακρύνεται μια ποσότητα ψαριών από τον χείμαρρο, αποκαλύπτεται το χρώμα του νερού που έχει βαφτεί κόκκινο από το αίμα τους. Από τις 7:00 σήμερα το πρωί μέχρι τις 10:00 είχαν γεμίσει δυο φορτηγά με νεκρά ψάρια.

Πηγή: skai.gr

