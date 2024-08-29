Ελεύθερη αφέθηκε, μετά την απολογία της στον ανακριτή, η 18χρονη η οποία κατηγορείται ότι βίασε 20χρονο στη Θεσσαλονίκη.

Εις βάρος της νεαρής που συνελήφθη, σύμφωνα με το thestival.gr, έπειτα από καταγγελία που υπέβαλε στην αστυνομία το φερόμενο ως θύμα, ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για βιασμό μέσω τέλεσης γενετήσιων πράξεων, χωρίς τη συναίνεση του παθόντα, ενώ μετά τις εξηγήσεις που έδωσε αφέθηκε ελεύθερη χωρίς περιοριστικούς όρους.

Το συμβάν φέρεται να τελέστηκε το απόγευμα της περασμένης Τρίτης σε εγκαταλελειμμένη οικία, βορειοανατολικά της Θεσσαλονίκης.

Ο 20χρονος απευθύνθηκε στην Αστυνομία καταγγέλλοντας ότι η 18χρονη εκμεταλλεύτηκε την αδιαθεσία του, λόγω προηγούμενης κατανάλωσης αλκοόλ. Καθώς δεν επιθυμούσε τη σεξουαλική συνεύρεση εκείνη επέμεινε, φέρεται να κατέθεσε ο καταγγέλλων.

Από την πλευρά της, η κατηγορούμενη, κατά πληροφορίες, αρνείται την πράξη.

