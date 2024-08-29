Προληπτική διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το έκτακτο Δελτίο καιρού, στην Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών από τη διασταύρωση με την Κοινότητα Ελαιώνα έως τη 2η διασταύρωση της Κοινότητας Ζαχλωριτίκων (πλησίον διοδίων Ελαιώνα), αποφασίστηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμη.

Η παλαιά Εθνική έκλεισε από τις 8 το απόγευμα της Πέμπτης για 24 ώρες, ενώ αν κριθεί απαραίτητο, θα υπάρξουν νέες αποφάσεις.

Ως εναλλακτική διαδρομή των οχημάτων, προτείνετε από τον παράδρομο της Ολύμπιας Οδού στον Ελαιώνα και στη συνέχεια διέλευση οχημάτων εντός Κοινότητας Ζαχλωριτίκων.

Παράλληλα, η Π.Ε. Αχαΐας έχει θέσει σε ετοιμότητα μηχανήματα έργου για περίπτωση τυχόν κατολισθητικών ή πλημμυρικών φαινομένων.

“Βασικό μας μέλημα είναι η ασφάλεια των οδηγών και των διερχόμενων οχημάτων κατοίκων και εκδρομέων αλλά και των τοπικών επιχειρήσεων”, δήλωσε ο κ. Ζαΐμης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.