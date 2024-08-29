Στην εξάρθρωση σπείρας στη Μύκονο, που προωθούσε γυναίκες στην πορνεία, προχώρησε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της Ασφάλειας Αττικής σε συνεργασία με αστυνομικούς στο νησί.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατά τη διάρκεια ειδικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της περασμένης Τρίτης, συνελήφθησαν δύο άνδρες 31 και 32 ετών, ενώ αναζητείται ένας 41χρονος. Παράλληλα, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν τρεις γυναίκες, θύματα της εγκληματικής οργάνωσης.

Οι κατηγορούμενοι κανόνιζαν τα ραντεβού μέσω «γραφείου», που λειτουργούσε σε ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, όπου υπήρχαν σχετικές αγγελίες με τα στοιχεία των εκδιδόμενων γυναικών, το τηλέφωνο του «γραφείου», καθώς και το χρηματικό αντίτιμο για τις ερωτικές υπηρεσίες.

Όσον αφορά στη χρηματική αμοιβή καθοριζόταν ανάλογα με τη διάρκεια του ραντεβού, το οποίο μπορούσε να πραγματοποιηθεί σε χώρο της σπείρας, στην οικία των πελατών ή σε ξενοδοχεία που επέλεγαν οι τελευταίοι.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων: Το χρηματικό ποσό των 3.015 ευρώ και 70 λιρών Βρετανίας, ποσότητες κάνναβης, κοκαΐνης και ροζ κοκαΐνης, 4 κινητά τηλέφωνα, τάμπλετ και φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής και ΙΧ αυτοκίνητο.

Στις τρεις γυναίκες παρασχέθηκε αρωγή και προστασία, με τη συνδρομή της εξειδικευμένης MKO σε ζητήματα εμπορίας ανθρώπων "OUR GREECE".

Τέλος, οι δύο συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για, κατά περίπτωση, εγκληματική οργάνωση, εμπορία ανθρώπων και παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

