Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για τα νεκρά ψάρια στον Παγασητικό ζητά η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου.

Η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη απέστειλε σήμερα στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βόλου την ακόλουθη παραγγελία ζητώντας διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν τη μεγάλη οικολογική καταστροφή με τα νεκρά ψάρια στον Βόλο.

«Ενόψει της εφιαλτικής εικόνας με τόνους νεκρών ψαριών της λίμνης Κάρλας στον Παγασητικό, και με προφανείς τις δυσμενέστατες επιπτώσεις στο περιβάλλον, στη δημόσια υγεία και στην οικονομική ζωή του νομού, παρακαλούμε να διενεργήσετε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διερευνηθεί, εκτός των άλλων, αν έπρεπε και για ποιο λόγο ήταν ανοικτό το θυρόφραγμα που οδηγεί στην σήραγγα, η οποία αποτελεί τη μοναδική διέξοδο για τα νερά όλης της πεδιάδας της Λάρισας-Κάρλας στον Παγασητικό, και γενικά πώς ρυθμίζεται ο τρόπος λειτουργίας της σήραγγας αυτής.

Να διερευνηθεί περαιτέρω ποιοι έλαβαν την απόφαση για την άρδευση της ως άνω πεδιάδας, με τον τρόπο που έγινε, και εάν στάθμισαν ή όχι τον κίνδυνο για τον Παγασητικό από τη συνεχή ροή της Κάρλας σ’ αυτόν.

Να ελεγχθεί επίσης αν το θυρόφραγμα έπρεπε να κλείσει σε προγενέστερο χρόνο, μόλις δηλ. εμφανίστηκαν νεκρά ψάρια στον Παγασητικό ή ακόμη και προγενέστερα, ενόψει της χαμηλής στάθμης του νερού στην Κάρλα.

Να διερευνηθεί επί πλέον αν υπάρχει και ποιο είναι το εγκεκριμένο σχέδιο αποστράγγισης νερού από τη λίμνη Κάρλα, καθώς επίσης ποιος έδωσε την εντολή ταφής νεκρών ψαριών στο χείμαρρο Ξηριά (δείτε και την αναφορά στη συνέντευξη τύπου του Περιφερειάρχη και της Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας και του προέδρου του Οργανισμού Λιμένος Βόλου την 27-8-2024, συνημμένο σχετικό δημοσίευμα του thessaliatv, σε εργολαβία για τη συλλογή των ψαριών από τη γέφυρα Διμηνίου και πάνω και σε δίχτυ του Λιμεναρχείου στον Ξηριά. Να ενημερωθούμε σχετικά» αναφέρεται στο αίτημα της κας Αδειλίνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.