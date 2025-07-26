Νέες επιχειρήσεις διάσωσης 126 μεταναστών σε Γαύδο και Ιεράπετρα

Νέες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης 99 και 27 αλλοδαπών/μεταναστών, διεξήχθησαν στις θαλάσσιες περιοχές της Γαύδου και Ιεράπετρας αντίστοιχα τα ξημερώματα του Σαββάτου, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Συγκεκριμένα,

99 αλλοδαποί, οι οποίοι επέβαιναν σε 2 λέμβους από πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, σημαίας Μάλτας, περισυνελέγησαν και διασώθηκαν σε επιχείρηση στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, που πραγματοποιήθηκαν με την ενεργό συμμετοχή του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και δυνάμεων της Frontex. Όλοι οι αλλοδαποί μετεπιβιβάστηκαν σε έτερο σκάφος της δύναμης Frontex και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στην περιοχή επικρατούσαν βόρειοι άνεμοι έντασης 5 μποφόρ.

27 αλλοδαποί, οι οποίοι επέβαιναν σε πνευστή λέμβο, από πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, σημαίας νήσων Μαρσάλ, περισυνελέγησαν και διασώθηκαν σε επιχείρηση στη θαλάσσια περιοχή 50 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας, με τη συμμετοχή μη επανδρωμένου σκάφους (drone) της δύναμης Frontex. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στην περιοχή επικρατούσαν βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 4 μποφόρ.

