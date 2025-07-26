Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη – Στο νοσοκομείο ηλικιωμένη με αναπνευστικά προβλήματα

Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα 2ου ορόφου στον Άγιο Παύλο Θεσσαλονίκης.

Μία ηλικιωμένη χρειάστηκε να μεταφερθεί στο εφημερεύον νοσοκομείο λόγω αναπνευστικών προβλημάτων.

Στο σημείο επιχείρησαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα. Η αιτία που προκάλεσε τη φωτιά ερευνάται.

Εν τω μεταξύ λίγο νωρίτερα, γύρω στις 3.30 τα ξημερώματα, φωτιά εκδηλώθηκε σε φανοποιείο αυτοκινήτων, στην περιοχή Καλοχώρι της Θεσσαλονίκης.

Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 24 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ενώ η επιχείρηση υπέστη εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Τα αίτια της φωτιάς ερευνώνται.

Πηγή: skai.gr

