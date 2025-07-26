Ισχυρότατη έκρηξη αναστάτωσε στις 2:10 τα ξημερώματα τη Θεσσαλονίκη. Η έκρηξη σημειώθηκε στο ισόγειο της πολυκατοικίας που βρίσκεται στην οδό Μακεδονομάχων 19, στα σύνορα του Δήμου Θεσσαλονίκης με τον Δήμο Νεάπολης – Συκεών. Την έκρηξη προκάλεσε μηχανισμός, τον οποίο πυροδότησαν άγνωστοι. Ο εκκωφαντικός θόρυβος που προκάλεσε η έκρηξη ακούστηκε σε ακτίνα μεγαλύτερη του ενός χιλιομέτρου.

2 τραυματίες

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, ένας άντρας και μια γυναίκα υπέστησαν ελαφρές κακώσεις, πιθανότατα από θραύσματα τζαμιών, και μεταφέρθηκαν, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο. Η σφοδρότατη έκρηξη προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές στον ισόγειο χώρο της πολυκατοικίας και σε τουλάχιστον τέσσερις παρακείμενες πολυκατοικίες. Έξι αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές. Είσοδοι πολυκατοικιών, πόρτες και παράθυρα αρκετών διαμερισμάτων διαλύθηκαν από το οστικό κύμα. Στην ατμόσφαιρα υπήρχε έντονη οσμή δυναμίτιδας.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δεκάδες αστυνομικοί. Πρώτο μέλημα των αρχών ήταν να ελεγχθούν όλα τα γειτονικά διαμερίσματα για πιθανούς τραυματίες. Δεκάδες άνθρωποι βγήκαν στον δρόμο για να διαπιστώσουν τι συνέβη. Η Πυροσβεστική δεν χρειάστηκε να επιχειρήσει καθώς δεν διαπιστώθηκε εστία φωτιάς κατά την άφιξή της ενώ το σημείο της έκρηξης αποκλείστηκε από την ΕΛ.ΑΣ.

Σωφρονιστικός υπάλληλος έμενε στην πολυκατοικία

Οι αστυνομικοί που ερευνούσαν το συμβάν ενημερώθηκαν ότι στην πολυκατοικία που ταρακουνήθηκε από την έκρηξη διαμένει υψηλόβαθμος σωφρονιστικός υπάλληλος με συνδικαλιστική δράση, ο οποίος υπηρετεί στις φυλακές Διαβατών.

Αμέσως κλήθηκαν στο σημείο όλες οι ειδικές υπηρεσίες που επιλαμβάνονται σε τρομοκρατικές ενέργειες. Σύμφωνα με το thestival.gr η πρώτη εκτίμηση της ΕΛ.ΑΣ. ήταν ότι το ξημέρωμα του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη έλαβε χώρα ένα ισχυρό τρομοκρατικό χτύπημα.

