Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή σήμερα, 26 Ιουλίου - Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά

Στο εορτολόγιο της ημέρας σήμερα Σάββατο 26 Ιουλίου η Ορθόδοξη Εκκλησία, γιορτάζει τη μνήμη της Αγίας Παρασκευής της Οσιομάρτυρος.
Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται επίσης η μνήμη του Αγίου Ερμολάου του Ιερομάρτυρα, της Αγίας Ωραιοζήλης και της Αγίας Ιερουσαλήμ.
Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά»
Την ονομαστική τους εορτή έχουν σήμερα οι:
Ερμόλαος, Ερμολία, Λία, Ερμοκράτης
Παρασκευή, Βούλα, Εβίτα, Βιβή, Βέτα, Παρασκευάς, Πάρης, Παράσχος
Έρση.
Ιερουσαλήμ
Ωραιοζήλη, Ωραιοζηλία, Ζήλια, Ζήλη, Ζέλια
Πηγή: skai.gr
