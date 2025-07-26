Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή σήμερα, 26 Ιουλίου - Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά

Στο εορτολόγιο της ημέρας σήμερα Σάββατο 26 Ιουλίου η Ορθόδοξη Εκκλησία, γιορτάζει τη μνήμη της Αγίας Παρασκευής της Οσιομάρτυρος.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται επίσης η μνήμη του Αγίου Ερμολάου του Ιερομάρτυρα, της Αγίας Ωραιοζήλης και της Αγίας Ιερουσαλήμ.

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά»

Την ονομαστική τους εορτή έχουν σήμερα οι:

Ερμόλαος, Ερμολία, Λία, Ερμοκράτης

Παρασκευή, Βούλα, Εβίτα, Βιβή, Βέτα, Παρασκευάς, Πάρης, Παράσχος

Έρση.

Ιερουσαλήμ

Ωραιοζήλη, Ωραιοζηλία, Ζήλια, Ζήλη, Ζέλια

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.