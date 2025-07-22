Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης 63 αλλοδαπών που επέβαιναν σε ιστιοφόρο σκάφος, πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια της Τήλου. Η επιχείρηση συντονίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Το σκάφος εντοπίστηκε από δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, τα οποία έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στη διάσωση των επιβαινόντων.

Οι 63 διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι Μανδράκι της Ρόδου, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και προβλέπεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.