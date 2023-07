Νέα πρόεδρος του Αρείου Πάγου η Ιωάννα Κλάπα - Νέα εισαγγελέας η Γεωργία Αδειλίνη Ελλάδα 14:41, 25.07.2023 linkedin

Ποιοι επιλέχθηκαν για αντιπρόεδροι σε Άρειο Πάγο και Συμβούλιο της Επικρατείας- Ξεχωρίζει από τους νέους αντιπροέδρους η Μαρία Λεπενιώτη που σφράγισε με την προεδρία της την καταδίκη της ΧΑ ως εγκληματικής οργάνωσης - Αξιοκρατικές επιλογές για την ηγεσία της Δικαιοσύνης