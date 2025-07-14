Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η νέα φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγο κοντά στον Άγιο Ιγνάτιο, βόρεια της Καλλονής στη Μυτιλήνη.

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση και επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Συγκεκριμένα έχουν σπεύσει 28 πυροσβέστες, 7 οχήματα, 2 πεζοπόρα και 1 ελικόπτερο.

Νωρίτερα, είχε ξεσπάσει πυρκαγιά στην περιοχή Κεράμι επίσης στη Μυτιλήνη. Αυτή την ώρα η φωτιά έχει ελεγχθεί σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Όπως ανέφερε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100.3, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δυτικής Λέσβου, Ανδρέας Αξής, «η φωτιά απείλησε κατοικίες και έκαψε εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα που υπήρχαν σε κτήμα στην περιοχή».

Πηγή: skai.gr

