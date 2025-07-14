Του Μάκη Συνοδινού

Στο απολογητικό της υπόμνημα στην Ανακρίτρια, η Ειρήνη Μουρτζούκου υποστηρίζει ότι ουδεμία σχέση έχει με τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη. Αντ΄αυτού, ρίχνει τις ευθύνες στη μητέρα του μικρού αγοριού. «Αναφέρω ευθαρσώς πως για τον θάνατό του δεν έχω την παραμικρή ευθύνη - συμμετοχή - συνέργεια, αντιθέτως ευθύνεται η μητέρα του Καλλιόπη».

«Η Καλλιόπη όλους αυτούς τους μήνες προσπαθεί να με οδηγήσει στην ανάληψη της ευθύνης για τον θάνατο του παιδιού της. Μου είναι αδύνατον να “χρεωθώ” τον θάνατο της τελευταίας ελπίδας σωτηρίας της ζωής, της ψυχής, της ύπαρξής μου. Είναι χαρακτηριστικό πως, από την ημέρα θανάτου του Παναγιώτη (5/8/2024) έως και τον μήνα Ιούνιο του έτους 2025 με φιλοξενούσε, κρυφά, στην οικία της στην Αμαλιάδα, γεγονός ασφαλώς μη συμβατό με την παρουσιαζόμενη δημοσίως, εικόνα της εξοργισμένης (δήθεν) μητέρας με τη «δολοφόνο» του παιδιού της», προσθέτει η Ειρήνη Μουρτζούκου.

Για τη σχέση της με τον Παναγιωτάκη ισχυρίζεται ότι της έδινε δύναμη και ότι χάρη σε αυτόν έκανε εκ νέου όνειρα.

Επιπλέον, η Μουρτζούκου ανέφερε ότι η μητέρα του Παναγιωτάκη προσπαθεί να της ρίξει την ευθύνη για το θάνατο του παιδιού, αλλά δεν γίνεται να χρεωθεί ένα έγκλημα που δεν διέπραξε.

«Ως ελάχιστη υποχρέωση μου στο παιδάκι αυτό, ως ελάχιστο φόρο τιμής σε ένα παιδί που μου έδωσε το φως για να αντιμετωπίσω τα σκοτάδια της ψυχής μου, σας λέω πως δεν έχω την παραμικρή ευθύνη, συμμετοχή ή συνέργεια, αντιθέτως ευθύνεται η μητέρα του Καλλιόπη Αβράμη»

Για να υποστηρίξει τα λεγόμενά της, κατέθεσε ότι η μητέρα του Παναγιωτάκη τη φιλοξένησε αμέσως μετά το θάνατο του παιδιού τον Ιούνιο του 2024 μέχρι καi τον Άυγουστο του 2025.

«Από την αρχή της σχέσης μου με την Καλλιόπη, ο Παναγιωτάκης μου έδωσε την δύναμη να ξεπεράσω όλα τα προβλήματα που είχα ως τότε. Με έκανε να βρω τη δύναμη να κάνω και πάλι όνειρα, γιατί είχα παραιτηθεί από τη ζωή και δεν είχα λόγο ύπαρξης. Στο παιδάκι αυτό αφιέρωσα τη ζωή μου και αφιερώθηκα ως άνθρωπος. Δε θα του έκανα ποτέ κακό, δεν θα τον πείραζα ποτέ και για κανέναν λόγο. Δεν είναι υπερβολή να πω, πως ήταν ο λόγος για τον οποίο ζούσα και έβρισκα δύναμη να ξεπεράσω τους "δαίμονές" μου».

Επεσήμανε, μάλιστα, ότι γνωρίζει τα πάντα για το θάνατο του παιδιού -το πώς και γιατί συνέβη- αλλά δεν της επιτρέπεται στην παρούσα φάση να πει κάτι περισσότερο.

«Δεν δύναμαι και δεν επιτρέπεται στο παρόν δικονομικό στάδιο, να υπεισέλθω στις λεπτομέρειες του τρόπου - μεθόδου - αιτίας του θανάτου του, είμαι όμως στην διάθεση των Αρχών να αποκαλύψω τα πάντα».

Η Ειρήνη Μουρτζούκου στο υπόμνημά της, αναφέρει ότι στην υπόθεση του μικρού Παναγιωτάκη έχει σημαντικό ρόλο τρίτο πρόσωπο, το όνομα του οποίου θα αποκαλύψει μελλοντικά στις Αρχές.

Τέλος, προσπαθεί να σκιαγραφήσει ένα συγκεκριμένο προφίλ, λέγοντας ότι τα παιδιά που δολοφόνησε ήταν όλα βρέφη και κορίτσια, ενώ ο Παναγιωτάκης ήταν μεγαλύτερος και αγόρι.

«Καταλυτικό ρόλο έχει διαδραματίσει και άλλος-η, το όνομα του οποίου θα αποκαλύψω μόνο στις αρμόδιες Εισαγγελικές - Ανακριτικές Αρχές αφού δέχομαι συνεχείς και έντονες απειλές για την ζωή μου και τη σωματική μου ακεραιότητα», σημειώνει.

«Εγώ μια ζωή μεγάλωνα παιδιά, τα αδέλφια μου, των φίλων μου, τα δικά μου. Κοιτάξτε πού έφτασα. Να κάνω κακό στα ίδια μου τα παιδιά, στην αδελφή μου και σε άλλο ένα αθώο μωράκι, εννοώ της Κατερίνας», υποστηρίζει..

Για να συνεχίσει λέγοντας «Και αφού τα λέμε όλα σήμερα και πραγματικά νοιώθω ότι λυτρώνομαι, σας λέω ότι τον Παναγιωτάκη δεν τον πείραξα ποτέ. Πρώτη φορά σήμερα παραδέχομαι τι έχω κάνει ακόμα και για εξομολόγηση που πηγαίνω δεν έχω καταφέρει να το πω. Θα σας πω ότι και για το παιδί μου τη Μαρία – Φρειδερίκη, ήμασταν στο νοσοκομείο και μάλιστα δεν ήμασταν καν μόνοι μας στο δωμάτιο. Δεν ξέρω πώς το έκανα, αλλά το έκανα, είναι λες και για δευτερόλεπτα δε σκέφτομαι. Δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει και μόλις συνειδητοποιώ τι γίνεται, το κακό έχει γίνει».

«Μπορεί να φαίνεται παράλογο αλλά αυτό είναι. Δεν θυμάμαι σε κανένα παιδί από τα τρία, τι έκανα, με ποιον τρόπο δηλαδή σταματούσα την αναπνοή τους. Σε κανένα παιδί δεν ήθελα να κάνω κακό. Ολοι έβλεπαν πως τα αγαπάω. Δε γνωρίζω τι έπαθα και έκανα κακό. Είναι αυτό που ξαναείπα, σαν να σβήνουν όλα, λες και το μυαλό μου δεν θέλει να θυμηθεί τι έγινε. Το μόνο που θυμάμαι όταν σκέφτομαι τις στιγμές αυτές που έκανα ό,τι έκανα, είναι τον εαυτό μου να προσπαθεί να καταλάβει τι έκανα, γιατί το έκανα και πώς μπορώ να το σώσω», προσθέτει η Μουρτζούκου.

Για τη μητέρα της

Αναφερόμενη στη μητέρα της υποστληριξε ότι «Η μητέρα μου όχι μόνο δεν εργαζόταν. Ουδέποτε ασχολήθηκε μαζί μου ή με τα αδέλφια μου, αντιθέτως γι’ αυτήν ήμασταν «βάρος» που δεν της επιτρέπαμε να ζήσει τη ζωή της. Συνεχώς αναζητούσα την αγάπη της μητέρας μου, τη μητρική αγκαλιά, ένα απλό χάδι. Αντιθέτως, το μόνο που λάμβανα από αυτήν σε καθημερινή βάση ήταν ξύλο, χειροδικίες, τιμωρίες, ψυχική κακοποίηση. Ου μη μόνον όμως, αλλά και σωματική κακοποίηση», αναφέρει η Μουρτζούκου.

«Σε ηλικία μόλις δέκα 10 ετών βιάστηκα από στενό συγγενή της μητέρας μου, η οποία δεν έκανε το παραμικρό για να το αποτρέψει ή να προσπαθήσει να μου συμπαρασταθεί ψυχολογικά. Σημειώνω επίσης πως συστηματική και ψυχολογική κακοποίηση εισέπραττα και από τον παππού μου (πατέρα της μητέρας μου), αναρίθμητες φορές με έσερνε τραβώντας με από τα μαλλιά για δεκάδες μέτρα με έδερνε», πρόσθεσε.

Συνεχίζοντας, επισημαίνει ότι «Κατά την απουσία του πατέρα μου στην εργασία του, η μητέρα μου ερχόταν σε ερωτικές επαφές με συντρόφους της μέσα στο σπίτι μας και δίπλα στο κρεβάτι μου, χωρίς να αισχύνεται ή να ενδιαφέρεται που ένα παιδάκι παρακολουθούσε άθελά του τη μητέρα του να επιδίδεται σε σεξουαλικές πράξεις με τρίτους, μπροστά στα μάτια του. Αυτός ήταν και ο λόγος που έφευγα από το σπίτι κάποιες φορές, αφού δεν μπορούσα να αντιμετωπίζω την ωμή πραγματικότητα. Η μητέρα μου βέβαια το παρουσιάζει ως «σκηνοθετημένες απαγωγές» ή «σκασιαρχείο», αλλά ο μόνος λόγος που έφευγα από το σπίτι ήταν η τεράστια προσβολή - διαπόμπευση της ψυχής μου».

Ξεκίνησε να εκδίδεται στα 15 της

«Το μόνο που ενδιέφερε τη μητέρα μου ήταν τα χρήματα και οι ερωτικοί της σύντροφοι. Μου επέβαλε να ζητιανεύω στις εκκλησίες για να της φέρνω χρήματα, με ανάγκασε να εκδίδομαι από την ηλικία δεκαπέντε ετών και δη τόσο με Έλληνες όσο και με αλλοδαπούς (και κατά μόνας και σε συνθήκες ομαδικής ερωτική πράξης), για να εισπράττει χρήματα. Ακόμα και όταν νοσηλευόταν το παιδί μου στο Νοσοκομείο, αντί να είναι στο πλευρό μου, με απειλούσε, μου ζητούσε επιτακτικά να της βρω λεφτά», τονίζει στο υπόμνημά της η Μουρτζούκου.

«Παρενθετικά σημειώνω πως ήμουν συνεχώς δίπλα της, ακόμα και στις πάσης φύσεως εμπλοκές της με ποινικές υποθέσεις (παράνομη λήψη επιδομάτων, τηλεφωνικές απάτες, εμπλοκή της με τοκογλύφους… χωρίς ποτέ να καταγγείλω τη δράση της, αν και κινδύνευσα να βρεθώ και εγώ κατηγορούμενη. Μόνο ο πατέρας μου προσπαθούσε να μας συντηρήσει με τη συνδρομή της γιαγιάς και του θείου μου. Ουσιαστικά είχα αναλάβει (πριν κλείσω καν τα δέκα έτη ηλικίας μου) να μεγαλώνω τα αδέρφια μου, να πλένω, να σκουπίζω, να μαγειρεύω, να σιδερώνω», συμπληρώνει.

Η Μουρτζούκου κατέθεσε επιπλέον ότι «Είναι χαρακτηριστικό πως έφτασε στο σημείο να συνάψει ερωτικές σχέσεις με τον αδελφό του πατέρα μου, γεγονός που επέφερε βαθύτατο ψυχικό τραύμα τόσο στον πατέρα μου όσο και σε μένα και τα αδέλφια μου. Η παιδική μου ηλικία ήταν άθλια, δεν εύχομαι σε οποιονδήποτε άνθρωπο να περάσει όσα πέρασα εγώ».

Πηγή: skai.gr

