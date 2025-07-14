Με την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στην Αμφιτρίτη του Δήμου Αλεξανδρούπολης να συνεχίζεται για δεύτερη μέρα, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Π.Ε. Έβρου προχώρησε σήμερα σε συστάσεις προς τους πολίτες για λήψη μέτρων προφύλαξης από τον καπνό και τη στάχτη, με βάση τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Ειδικότερα, δεδομένου ότι ο καπνός από πυρκαγιά περιέχει αιωρούμενα σωματίδια -δυνάμει επικίνδυνα, ανάλογα με το καύσιμο υλικό- συνίσταται:

- η κατά το δυνατόν απομάκρυνση από την περιοχή,

- η παραμονή σε χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες και αερισμός των χώρων όταν δεν υπάρχει καπνός,

- η χρήση κλιματιστικών με φίλτρα και ρύθμιση ανακύκλωσης αέρα,

- η αποφυγή του καπνίσματος και δραστηριοτήτων εξωτερικού χώρου,

- η χρήση μάσκας υψηλής προστασίας σε περίπτωση υποχρεωτικής μετακίνησης,

- η κατανάλωση άφθονων υγρών,

- η άμεση αναζήτηση ιατρικής βοήθειας σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, όπως βήχας, δύσπνοια, πόνος στο στήθος, ζάλη κ.ά.

Ως προς τη λήψη μέτρων προστασίας κατά τον καθαρισμό της πληγείσας περιοχής από τη στάχτη:

- Μην επιτρέπετε σε παιδιά και κατοικίδια να έρχονται σε επαφή με στάχτη/καμένη γη,

- χρησιμοποιήστε προστατευτικό εξοπλισμό, όπως μάσκα προσώπου υψηλής προστασίας, προστατευτικά γυαλιά, γάντια, μακριά ρούχα και κλειστά παπούτσια,

- μην χρησιμοποιείτε κοινές σκούπες που διασπείρουν τη στάχτη,

- σκουπίστε απαλά τις επιφάνειες και καθαρίστε με υγρά πανιά, χρησιμοποιήστε ηλεκτρικές σκούπες με φίλτρο HEPA για εσωτερικούς χώρους,

- αλλάξτε ή καθαρίστε τα φίλτρα κλιματισμού/θέρμανσης,

- χρησιμοποιείστε όσο το δυνατό λιγότερο νερό κατά τον καθαρισμό προς αποφυγήν περαιτέρω διασποράς,

- μαζέψτε τη στάχτη σε πλαστικές σακούλες ή κατάλληλους περιέκτες.

Σημειώνεται πως -μέχρι στιγμής- δεν έχει καταγραφεί η προσέλευση κατοίκων του οικισμού της Αμφιτρίτης και γενικότερα του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στο νοσοκομείο, με αναπνευστικά ή άλλα συμπτώματα που να συνδέονται με την εν λόγω πυρκαγιά, ενώ χάρη στην κατεύθυνση των ασθενών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, ο καπνός φαίνεται πως δεν «εισέβαλε» σε κατοικημένες περιοχές.

Σε ό,τι αφορά τον βαθμό επιβάρυνσης του αέρα με δυνάμει επικίνδυνα για την υγεία αιωρούμενα σωματίδια καθώς και το είδος των ανακυκλώσιμων υλικών που παραδόθηκαν στις φλόγες, σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, η καταγραφή των εν λόγω στοιχείων θα δρομολογηθεί μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.