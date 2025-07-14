Λογαριασμός
Εφοδος στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πάτρας από στελέχη του υπουργείου Δικαιοσύνης

Όλες οι υποθέσεις από 1/1/2020 θα τεθούν υπό εξονυχιστικό έλεγχο από τον γενικό διευθυντή Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας μετά και τις εξελίξεις στην υπόθεση Μουρτζούκου

Ιατροδικαστική υπηρεσία

Της Έλενας Γαλάρη

Στο στόχαστρο της ιατροδικαστικής υπηρεσίας μπαίνουν οι ιατροδικαστικές εκθέσεις που έχουν εκδοθεί από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Πάτρας από την 1/1/2020.

Υψηλόβαθμα στελέχη του Υπουργείου Δικαιοσύνης συνοδεία αστυνομικών οργάνων μπήκαν στην ιατροδικαστική υπηρεσία της Πάτρας και πήραν όλους τους φακέλους, έτσι ώστε να επανελεγχθούν από τον γενικό διευθυντή Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας.

Η Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Πάτρας τέθηκε προ ημερών σε καθεστώς αναστολής με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη έπειτα από τις φρικτές αποκαλύψεις στην υπόθεση της δολοφονίας βρεφών από την Ειρήνη Μουρτζούκου. 
 

