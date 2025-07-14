Της Έλενας Γαλάρη

Στο στόχαστρο της ιατροδικαστικής υπηρεσίας μπαίνουν οι ιατροδικαστικές εκθέσεις που έχουν εκδοθεί από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Πάτρας από την 1/1/2020.

Υψηλόβαθμα στελέχη του Υπουργείου Δικαιοσύνης συνοδεία αστυνομικών οργάνων μπήκαν στην ιατροδικαστική υπηρεσία της Πάτρας και πήραν όλους τους φακέλους, έτσι ώστε να επανελεγχθούν από τον γενικό διευθυντή Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας.

Η Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Πάτρας τέθηκε προ ημερών σε καθεστώς αναστολής με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη έπειτα από τις φρικτές αποκαλύψεις στην υπόθεση της δολοφονίας βρεφών από την Ειρήνη Μουρτζούκου.



Πηγή: skai.gr

