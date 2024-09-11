Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, 20χρονη κατήγγειλε πως χθες το βράδυ, περίπου στις 23:20, δυο μηχανές, στις οποίες επέβαιναν άγνωστοι, πλησίασαν το όχημα στο οποίο βρισκόταν μαζί με τον σύντροφό της και έναν ακόμα φίλο τους και άνοιξαν πυρ.

H 20χρονη υποστήριξε πως σε προγενέστερο χρόνο είχε υπάρξει έντονος διαπληκτισμός του αδερφού της και του συντρόφου της.

Δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός από τους πυροβολισμούς, παρά μόνο υλικές φθορές στο μπροστινό τμήμα του οχήματος.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν 4 κάλυκες.

Πηγή: skai.gr

