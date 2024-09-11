Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει σήμερα 11 Σεπτεμβρίου με το πρώτο κουδούνι να ηχεί στις 8:15 για τους μικρούς και τους μεγαλύτερους μαθητές σηματοδοτώντας το τέλος του καλοκαιριού και την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Η πρώτη ημέρα θα γίνει με τον καθιερωμένο αγιασμό και στη συνέχεια οι μαθητές θα προμηθευτούν τα βιβλία τους. Ωστόσο, δεν θα χτυπήσει το κουδούνι σήμερα σε όλα τα σχολεία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της κακοκαιρίας Atena. Συγκεκριμένα, ο αγιασμός στα σχολεία της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου) και της Λήμνου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη.

Φέτος το πρώτο κουδούνι φέρνει και 11 αλλαγές για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, όπως έχει ανακοινώσει ήδη εδώ και ημέρες το Υπουργείο Παιδείας με τους μαθητές να καλούνται αρχικά να αφήσουν τα κινητά τους στο σπίτι ή κλειστά στην τσάντα τους, διαφορετικά θα βρεθούν μπροστά σε επιπλήξεις ενώ ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είναι και με τις απουσίες τους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος στους μαθητές με ένα μήνυμά του στο Tik Tok που δημοσίευσε το βράδυ το οποίο εμπεριέχει μια δόση χιούμορ τους υπενθυμίζει τις αλλαγές και ότι θα τις διαπιστώσουν… πριν κυκλοφορήσει το παιχνίδι GTΑ6.

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η πρώτη αλλαγή είναι ότι φέτος η χρονιά ξεκινάει με 10.000 παραπάνω μόνιμο διδακτικό προσωπικό και 20.000 αναπληρωτές στην παράλληλη στήριξη.

Δεύτερη αλλαγή είναι η δημιουργία των αυτόνομων τάξεων στις ακριτικές περιοχές. Πολύ μικρά νησιά αποκτούν σχολεία με φυσική παρουσία εκπαιδευτικών για τα βασικά μαθήματα.

Τρίτη αλλαγή, το μάθημα θα γίνεται με τους 40.000 διαδραστικούς πίνακες που θα εγκατασταθούν ως το τέλος του 2024 σε όλες τις τάξεις από την Πέμπτη Δημοτικού εως την Τρίτη Λυκείου.

Τέταρτη αλλαγή, οι γονείς μέσα από την εφαρμογή eparents θα μπορούν να παρακολουθούν βαθμούς και απουσίες. «Σόρρυ παιδιά», λέει ο κ. Μητσοτάκης.

Πέμπτη αλλαγή, ο νέος κανονισμός λειτουργίας των σχολείων που υποχρεώνει τους γονείς να αποκαταστήσουν από την τσέπη τους τη ζημιά που θα προκαλέσει ο μαθητής.

Έκτη αλλαγή, η εκκίνηση των δράσεων του ενεργού πολίτη για την ενδοσχολική βία, το περιβάλλον, τον αθλητισμό και την ψυχική υγεία.

Έβδομη αλλαγή, το ψηφιακό φροντιστήριο για 120,000 μαθητές της Τρίτης Λυκείου.

Όγδοη αλλαγή, η ατομική συμβουλευτική στους μαθητές της Α’ Λυκείου για τον επαγγελματικό προσανατολισμό

Ένατη αλλαγή, η έμφαση στην πληροφορική και η επικαιροποίηση του περιεχομένου των σχολικών βιβλίων στο Γυμνάσιο.

Δέκατη αλλαγή, είναι «το μεγάλο στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε όλοι μαζί. Κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου το κινητό στην τσάντα».

Πηγή: skai.gr

