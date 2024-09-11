Για τα όσα συνέβησαν στην Ανάβυσσο όταν εντόπισαν μία χελώνα καρέτα - καρέτα η οποία είχε εγκλωβιστεί σε δίχτυα μίλησε ο πρωταγωνιστής ερωτικών ταινιών, Νεκτάριος ο οποίος ήταν και εκείνος που έσπευσε να τη βοηθήσει.

Το συνεργείο ετοιμαζόταν για το γύρισμα όταν ξαφνικά παρατήρησαν πως μία χελώνα καρέτα – καρέτα είχε εγκλωβιστεί στα δίχτυα και ο πρωταγωνιστής της ταινίας έσπευσε να τη βοηθήσει να απεγκλωβιστεί. Βούτηξε στη θάλασσα αλλά την ώρα που προσπαθούσε να την απεγκλωβίσει, η χελώνα του επιτέθηκε δαγκώνοντάς τον στα… οπίσθια.

«Πήγα να κάνω κάτι καλό αγνοώντας τη δική μου σωματική ακεραιότητα. Ήμασταν για εξωτερικά γυρίσματα και ακούμε κάτι στη θάλασσα και βλέπουμε τη χελώνα να έχει πιαστεί σε ένα σχοινί. Βουτάω μέσα. Με δάγκωσε πίσω στον γλουτό. Μου άφησε σημάδι. Τελικά, τραβήξαμε το σχοινί και έφυγε. Ήταν σίγουρα τρομαγμένη» είπε ο πρωταγωνιστής.

Ο άνδρας βγήκε αμέσως έξω και τα υπόλοιπα μέλη του συνεργείου κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τη χελώνα.

Όπως είπε ο Νεκτάριος, αρχικά επικράτησε πανικός με τη χελώνα ωστόσο στη συνέχεια τα γυρίσματα συνεχίστηκαν κανονικά.

Ερωτηθείς για το αν θεωρείται... εργατικό ατύχημα, ο ίδιος απάντησε πως ήταν στο πλαίσιο να βοηθήσει το ζωάκι.

Πηγή: skai.gr

