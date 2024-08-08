Νέα Φιλαδέλφεια: Επεισόδιο με χούλιγκαν- 11 προσαγωγές

Επεισόδιο σε βάρος αστυνομικών προκάλεσε ομάδα οπαδών γύρω στις 21.00 το βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Οι δράστες πέταξαν πέτρες εναντίον αστυνομικής δύναμης που βρισκόταν στο σημείο, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένταση και στη συνέχεια κατέφυγαν στο άλσος. Από τους αστυνομικούς προσήχθησαν 11 άτομα από την περιοχή και οδηγήθηκαν στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας σε αθλητικούς όπου εξετάζονται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

