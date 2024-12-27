Υποτροφία στη μνήμη της Ελένης Τοπαλούδη, της φοιτήτριας που το 2018 έπεσε θύμα γυναικοκτονίας στη Ρόδο, θεσμοθέτησε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Όπως έγινε γνωστό, η Κοσμητεία της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων του πανεπιστημίου, καθιερώνουν την ερευνητική υποτροφία «Ελένη Τοπαλούδη» που στο επίκεντρό της θα έχει θέματα έμφυλης βίας και διακρίσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

