Η Νέα Οδός ενημερώνει τους οδηγούς ότι, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, με ισχύ από σήμερα Παρασκευή 27/12 έως και αύριο Σάββατο 28/12, προβλέπεται επιδείνωση του καιρού με κύριο χαρακτηριστικό τις πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά της Εύβοιας και Αττικής (πρωινές ώρες Σαββάτου), καθώς και της Ανατολικής Στερεάς.

Η Νέα Οδός τονίζει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διαχείριση των φαινομένων. Συνιστά δε στους οδηγούς που πρόκειται να ταξιδέψουν τα παρακάτω:

Να ενημερωθούν πριν ξεκινήσουν το ταξίδι τους για τον καιρό και τις κυκλοφοριακές συνθήκες, καλώντας την Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών της εταιρίας.

Όσοι οδηγοί ενδιαφέρονται για το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου ΑΘΕ (Μεταμόρφωση Αττικής – Σκάρφεια Φθιώτιδας) μπορούν να καλούν στο 22950 26900. Όσοι οδηγοί ενδιαφέρονται για την Ιόνια Οδό (Αντίρριο – Ιωάννινα) μπορούν να καλούν στο 2641 306 306 (καθημερινά και Σάββατο από τις 08:00 έως τις 20:00 και Κυριακή 10:00 με 18:00).

Αν χρειαστεί, να μεταβάλλουν το πρόγραμμά τους για να αποφύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων.

Να έχουν στο όχημά τους αντιολισθητικές αλυσίδες και να γνωρίζουν τον τρόπο τοποθέτησής τους.

Να διαθέτουν επαρκή ποσότητα καυσίμου στο ρεζερβουάρ του οχήματός τους.

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Τροχαίας.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να καλούν το 1075.

Σχετικά με τις αντιολισθητικές αλυσίδες υπενθυμίζεται:

Οι αλυσίδες τοποθετούνται στους κινητήριους τροχούς.

Η ταχύτητα με χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 χλμ./ώρα.

Οι αλυσίδες είναι σωστά τοποθετημένες όταν δείχνουν και είναι τεντωμένες.

Επισημαίνουμε ότι η οδήγηση και η στάση στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) είναι επικίνδυνη για τον οδηγό και το όχημά του. Χρήση της ΛΕΑ πρέπει να γίνεται μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.