Ιταλίδα δημοσιογράφος συνελήφθη στο Ιράν

Μια Ιταλίδα δημοσιογράφος, η Τσετσίλια Σάλα, η οποία βρισκόταν στο Ιράν για ρεπορτάζ, συνελήφθη στις 19 Δεκεμβρίου από την αστυνομία της Τεχεράνης, ανακοίνωσε σήμερα (27/12), το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η ιταλική πρεσβεία και το προξενείο στην Τεχεράνη παρακολουθούν την υπόθεση και η πρεσβευτής της Ρώμης στο Ιράν, Πάολα Αμαντέι, την επισκέφθηκε σήμερα για να δει τις συνθήκες κράτησής της, ανέφερε η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εφημερίδας La Repubblica, η νεαρή δημοσιογράφος βρισκόταν στο Ιράν για περίπου δέκα ημέρες και ετοιμαζόταν να επιστρέψει στην Ιταλία όταν συνελήφθη.

Είχε φτάσει στο Ιράν, έχοντας δημοσιογραφική βίζα και έκανε πολλές δημοσιεύσεις για τις αλλαγές στη χώρα αυτή μετά την πτώση του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ στη Συρία, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Δεν έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι της σύλληψής της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

