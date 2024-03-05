Η αυλαία των εκδηλώσεων του δήμου Θεσσαλονίκης για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, άνοιξε χθες 4 Μαρτίου, με την ομιλία του Θανάση Τριαρίδη με τίτλο «οι γυναίκες που δε σταμάτησαν μπροστά στο μαχαίρι».

Ο συγγραφέας παρουσίασε στην κατάμεστη αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου το τραγούδι που έγραψε για την αδικοχαμένη Ελένη Τοπαλούδη, με τίτλο «Τρομεροί αιώνες», με το κοινό να τον καταχειροκροτεί.

«Ένα κορίτσι μια φορά, το πέταξαν στα βράχια

Αφού το βασανίσανε με μίσος φοβερό

δεν είχαν φόβο, ήξεραν πως θα τους πούνε άνδρες

κι έτσι θα ξεχωρίσουνε, μάγκες μες το σωρό.

Κι έπειτα μίλησαν πολλοί γι’εκείνη την κοπέλα

κι είδαν τους δυο φονιάδες της, κτήνη ελεεινά

τέρατα που γεννήθηκαν σε ένα κόσμο τέρας…

Η 8η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, μια ημέρα για τον εορτασμό των κοινωνικών, οικονομικών, πολιτιστικών και πολιτικών επιτευγμάτων των γυναικών παγκοσμίως, ενώ παράλληλα η μέρα αυτή τονίζει την ανάγκη δράσης και επιτάχυνσης της ισότητας των φύλων.

