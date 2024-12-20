Η Κοσμητεία της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΣΑΕ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου ενημερώνει την ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και την ελληνική κοινωνία ότι, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων (ΕΙΦΚΔ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθιερώνει την Eρευνητική Υποτροφία «Ελένη Τοπαλούδη».

Η υποτροφία έχει εστίαση σε θέματα έμφυλης βίας και διακρίσεων, με στόχο αφενός να αποτίσει φόρο τιμής στο πρόσωπο της φοιτήτριας της ΣΑΕ Ελένης Τοπαλούδη, θύματος άγριας γυναικοκτονίας, αφετέρου να δώσει «ορατότητα» στο φαινόμενο της έμφυλης βίας κάθε χρόνο κατά την τελετή απονομής πτυχίων.

Με την υποτροφία η ΣΑΕ θέλει να συνεισφέρει στην προώθηση της Ισότητας και της Δικαιοσύνης, στην αύξηση της κοινωνικής ευαισθητοποίησης, καθώς και στην ενδυνάμωση των θυμάτων της έμφυλης βίας. Επίσης, επιδιώκεται να καλλιεργηθεί η αξιακή παραδοχή ότι ως ακαδημαϊκή κοινότητα οφείλουμε, όχι μόνο να διδάσκουμε στις φοιτήτριες και τους φοιτητές μας την αρχή της Ισότητας των Φύλων, που αποτελεί βάση για τη ισότιμη συνύπαρξη στην κοινωνία, αλλά και να διασφαλίζουμε τη σωματική ακεραιότητα και την ψυχική τους υγεία.

Το συνολικό ποσό της υποτροφίας είναι έως χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500 ευρώ) ανά έτος και μοιράζεται ισόποσα σε όσους/ες φοιτητές/τριες πέτυχαν κατά προτεραιότητα: α) να δημοσιεύσουν τη έρευνά τους (πτυχιακή/διπλωματική) ή μέρος αυτής, σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό ή β) να παρουσιάσουν την έρευνά τους σε συνέδριο/ημερίδα που διοργανώνουν η ΣΑΕ ή τα τμήματα της Σχολής.

Επίσης, οι υπότροφοι είναι υποχρεωμένοι/ες να παρουσιάσουν τις δημοσιεύσεις τους στην ετήσια επιστημονική ημερίδα που διοργανώνει η ΣΑΕ σε συνεργασία με τα Τμήματα της Σχολής (εφόσον αυτή διεξαχθεί). Η υποτροφία απονέμεται κατά τη διάρκεια της επίσημης ορκωμοσίας των προπτυχιακών φοιτητών/τριών του/των Τμήματος/των, στην αρχή της διαδικασίας απονομής των πτυχίων.

Πηγή: skai.gr

