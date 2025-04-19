Λογαριασμός
Θάνατος στελέχους του Λιμενικού Σώματος στο Σίγρι Λέσβου

Ο 29χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος χθες Μεγάλη Παρασκευή στις 6:30 το απόγευμα κοντά στο εξωκκλήσι της Παναγίας της Φανερωμένης στη Δυτική Λέσβο

Λιμενικό

Απαγχονισμένος βρέθηκε χθες Μεγάλη Παρασκευή στις 6:30 το απόγευμα κοντά στο εξωκκλήσι της Παναγίας της Φανερωμένης, στο Σίγρι της Δυτικής Λέσβου 29χρονος - στέλεχος του Λιμενικού Σώματος.

Ο 29χρονος ο οποίος είχε νυμφευτεί σχετικά πρόσφατα, καταγόταν από τη Μυτιλήνη και το τελευταίο διάστημα ήταν σε αναρρωτική άδεια. Ενώ στο Λιμενικό Σώμα υπηρετούσε στην υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών από τη θέση του χειριστή σκύλου Κ9.

Η Ελληνική Αστυνομία η οποία χειρίζεται την υπόθεση εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με το θάνατο του 29χρονου Λιμενικού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Λιμενικό Μυτιλήνη
