Στα Ιεροσόλυμα βρίσκεται ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος για το Άγιο Φως

Στα Ιεροσόλυμα βρίσκεται σήμερα ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, προκειμένου να παραστεί στην Τελετή Αφής του Αγίου Φωτός στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως.

Το Άγιο Φως θα παραλάβει ο κ. Λοβέρδος από τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων, κ.κ. Θεόφιλο Γ' με τον οποίο θα έχει συνάντηση.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, η άφιξη του Αγίου Φωτός στο αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» αναμένεται περί τις 19:00 και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η διανομή του σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Της αποστολής μεταφοράς του Αγίου Φωτός στην Αθήνα από τα Ιεροσόλυμα ηγείται ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, και μετέχουν μεταξύ άλλων ο βουλευτής της ΝΔ Μάξιμος Χαρακόπουλος ως εκπρόσωπος της Βουλής και επικεφαλής της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, ο Σεβασμιώτατος μητροπολίτης Γρεβενών Δαυίδ και ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου πατήρ Ιερώνυμος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.