Ο πρωθυπουργός παρακολούθησε την πρώτη Ανάσταση στην Τήνο

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία της πρώτης Αναστάσεως στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Τήνου.

Ο Μητροπολίτη Σύρου Δωρόθεος απευθυνόμενος στον κ. Μητσοτακη κατά την πρώτη Ανάσταση στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας στην Τήνο ανέφερε τα εξής:

«Είχατε την ανάγκη την ψυχική ως άνθρωπος όπως και ο καθένας από μας να έρθετε εδώ για μία προσωπική προσευχή. Για να πάρετε δύναμη και να συνεχίσετε.

Γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουμε ευθύνες στους ώμους μας. Ευθύνες οικογενειακές, ευθύνες επαγγελματικές, ευθύνες καθημερινές, ευθύνες κοινωνικές. Και αν ο καθένας από εμάς έχει μικρές και ανώδυνες ευθύνες, εσείς στις πλάτες σας φέρετε τις ευθύνες του έθνους ολοκλήρου. Και χρειάζεστε την προσευχή για αυτή την δύναμη της Παναγίας μας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.