Βίντεο από τη στιγμή της εν ψυχρώ εκτέλεσης του 42χρονου στην Καλλιθέα

Σοκ προκαλεί το βίντεο που αποτυπώνει τη στιγμή της εν ψυχρώ εκτέλεσης του 42χρονου Αιγύπτιου από αγνώστους σε πιλοτή πολυκατοικίας στην Καλλιθέα.

Τη στιγμή που τον πυροβόλησαν ο ίδιος έκανε live μετάδοση στο Facebook, όπου διακρίνονται οι λάμψεις και ακούγονται οι πυροβολισμοί.

Ο άνδρας βρέθηκε νεκρός τα ξημερώματα μέσα σε αυτοκίνητο, στην οδό Σκίππη 52. Είχε δεχθεί πυροβολισμούς στο λαιμό και στο κεφάλι

Ήταν γνώριμος των Αρχών για υποθέσεις ναρκωτικών.

Στο σημείο εντοπίστηκαν 5 κάλυκες από όπλο των 9 χιλιοστών.

Από τις καταθέσεις γειτόνων που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί προκύπτει πως ακούστηκαν 3-4 πυροβολισμοί μετά τη 1 τα ξημερώματα.

Την έρευνα για την υπόθεση ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

