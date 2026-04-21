Κανονικά αποβιβάζονται στην τελευταία ώρα, στο λιμάνι της Μυτιλήνης, τα φορτηγά που παρέμεναν εγκλωβισμένα σε πλοίο που είχε φτάσει στο νησί, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων των κτηνοτρόφων για τον αφθώδη πυρετό και τα μέτρα που έχουν ληφθεί από την κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της νόσου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, νωρίτερα ο λιμενάρχης Μυτιλήνης μίλησε στους λιγους κτηνοτρόφους που παρέμεναν στο λιμάνι, για επιτήρηση του αποκλεισμού που είχαν επιβάλλει, και κατάφερε να τους πείσει να αποχωρήσουν.

Αναμένεται εάν θα επιτραπεί από τους κτηνοτρόφους η αποβίβαση των φορτηγών από το επόμενο πλοίο, η άφιξη του οποίου αναμένεται στις 3 μετά το μεσημέρι.

Από την πλευρά του, πάντως, ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης ανέφερε πως το λιμάνι της Λέσβου άνοιξε.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως ο νέος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς εξήγγειλε χτες πακέτο στήριξης ωστόσο αυτό που κάνει τους κτηνοτρόφους να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης προς την ταχύτητα των υπηρεσιών του κράτους. «Ο κόσμος επειδή αμφισβητεί την ταχύτητα του κράτους, έχει διαπιστώσει ότι σε πολλές περιπτώσεις, είτε πλημμυρών, είτε σεισμών, είτε ασθενειών, αργεί να ανταποκριθεί, φοβάται ο κόσμος ότι θα αργήσουν. Και έρχονται οι κτηνοτρόφοι, μου λένε, έχω τρία παιδιά, τι κάνω;»

Σημειώνεται ότι από τον αποκλεισμό των τελευταίων ημερών του λιμανιού της Μυτιλήνης για τα φορτηγά, έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσιδα με τα σούπερ μάρκετ να έχουν κυριολεκτικά αδειάσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτραπεί στους τυροκόμους να εξάγουν από το νησί τα τυριά πρώιμης ωρίμασης για το οποία δεν υπάρχει κίνδυνος βιοασφάλειας.

Χθες το μεσημερι ο Μαργαρίτης Σχοινάς, παρουσίασε το σχέδιο του υπουργείου που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, αποζημίωση για απώλεια εισοδήματος, ενίσχυση για το αυξημένο κόστος ζωοτροφών και πρόσθετη αποζημίωση για το γάλα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.