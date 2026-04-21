Φωτιά σε εταιρεία ανακύκλωσης στην ΠΕΟ Θεσσαλονίκης – Κιλκίς

Φωτιά ξέσπασε σε εταιρεία ανακύκλωσης στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Κιλκίς και πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει την γύρω περιοχή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο της επιχείρησης και καίγονται υλικά ανακύκλωσης και απορρίμματα.
Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου.
