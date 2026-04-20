Στη Μυτιλήνη ο αποκλεισμός του λιμανιού για 7η ημέρα λόγω αφθώδους πυρετού έχει οδηγήσει στο να παρατηρούνται οι πρώτες ελλείψεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ, την ίδια στιγμή που οι κτηνοτρόφοι παραμένουν σε απόγνωση.

Όπως ανέφερε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο δημοσιογράφος Γιάννης Σινάνης, οι κτηνοτρόφοι του νησιού χαρακτηρίζουν ως «κέντρο διερχομένων» το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, δεδομένου πως έχει αλλάξει ηγεσία σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. «Είναι χαρακτηριστικό ότι ένα από τα πιο γνωστά κρεοπωλεία έχει αδειάσει, με τον ιδιοκτήτη να αναγκάζεται να πουλά χορταράκια για να βγάλει το μεροκόματο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

