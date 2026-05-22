Παρότι η έντονη οσμή που έγινε αισθητή την Τρίτη στα νότια προάστια της Αττικής έχει πλέον υποχωρήσει, τα ερωτήματα γύρω από την προέλευση και τα αίτιά της παραμένουν ανοιχτά, με τους επιστήμονες να συνεχίζουν τις έρευνες.

Η ερευνητική ομάδα AtmoHub του Αστεροσκοπείου Αθηνών, αξιοποιώντας εξειδικευμένα μοντέλα και αναλυτικά μετεωρολογικά δεδομένα, επιχείρησε να χαρτογραφήσει τις πιθανές διαδρομές μεταφοράς της ρύπανσης, ώστε να εντοπιστεί το σημείο από το οποίο ξεκίνησε η δυσοσμία.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάστηκαν τρία διαφορετικά σενάρια προσομοίωσης, βασισμένα σε δεδομένα υψηλής ανάλυσης έως και ενός χιλιομέτρου. Οι επιστήμονες έλαβαν υπόψη την ένταση και την κατεύθυνση των ανέμων – που έφταναν τα 3 με 4 μποφόρ – καθώς και τις επικρατούσες θερμοκρασιακές και ατμοσφαιρικές συνθήκες.

Τα δύο επικρατέστερα σενάρια

Το πρώτο σενάριο «δείχνει» ως πιθανή πηγή της οσμής θαλάσσια περιοχή κοντά στη Σαλαμίνα. Σύμφωνα με την προσομοίωση, η δυσοσμία μεταφέρθηκε προς κατοικημένες περιοχές και έφτασε μέχρι τη Νέα Σμύρνη. Το γεγονός ότι η πιθανή εστία εντοπίζεται στη θάλασσα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής κάποιου πλοίου, είτε αγκυροβολημένου είτε διερχόμενου από την περιοχή.

Το δεύτερο σενάριο τοποθετεί την πιθανή πηγή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας, σε διαφορετικό σημείο από το πρώτο μοντέλο. Οι ερευνητές εκτιμούν πως αυτή η εκδοχή εμφανίζει μεγαλύτερη συμβατότητα με τον τρόπο που εξαπλώθηκε η οσμή αλλά και με τον χρόνο μεταφοράς της, με βάση τα διαθέσιμα μετεωρολογικά στοιχεία.

Από τη σύγκριση των δύο βασικών σεναρίων, οι επιστήμονες καταλήγουν ότι η πιθανή πηγή της ρύπανσης ίσως βρίσκεται σε θαλάσσια ζώνη ανάμεσα στα δύο σημεία που εξετάζονται. Η αναδρομική ανάλυση της διασποράς – η λεγόμενη «όπισθεν πορεία» της ρύπανσης – έχει ήδη οδηγήσει στον προσδιορισμό μιας συγκεκριμένης περιοχής ενδιαφέροντος, η οποία βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των ερευνών των αρμόδιων αρχών.

Τα ευρήματα της μελέτης έχουν διαβιβαστεί στα αρμόδια υπουργεία, ενώ η Πολιτική Προστασία καλείται να αξιοποιήσει και τις αναφορές πολιτών που κατέγραψαν τη δυσοσμία στις περιοχές τους.

Την ίδια στιγμή, το Αστεροσκοπείο Αθηνών ζητά από τους κατοίκους να δηλώσουν την ώρα και τα χαρακτηριστικά της οσμής που αντιλήφθηκαν, ώστε να εμπλουτιστεί η βάση δεδομένων και να διευκολυνθεί η πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε και τρίτο σενάριο προσομοίωσης, το οποίο ωστόσο φαίνεται να έχει απομακρυνθεί από τα βασικά ενδεχόμενα που εξετάζει η επιστημονική ομάδα.

Πηγή: skai.gr

