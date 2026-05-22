Τραγικό θάνατο βρήκε 49χρονος πεζός, τον οποίο παρέσυρε ΙΧ, στην επαρχιακή οδό Ν. Μουδανίων- Κασσάνδρας, στη Χαλκιδική. Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 4.20 το απόγευμα, ενώ το ΙΧ οδηγούσε 70χρονος.
Προανάκριση διεξάγει το Τμήμα Τροχαίας Μουδανίων.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
