Γεράσιμος Παπαδόπουλος για οσμή: Δεν νομίζω ότι έχει σχέση με επερχόμενο σεισμό

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος ως προς το ενδεχόμενο η οσμή που παρατηρήθηκε χθες στο νότιο κομμάτι της Αττικής, να αποτελεί προμήνυμα ενός δυνατού σεισμού.

«Τα αίτια της οσμής πρέπει να αναζητηθούν αλλού» τονίζει ο σεισμολόγος την ώρα που όλοι προσπαθούν να βρουν πού οφείλεται η έντονη οσμή που ανησύχησε χθες τους Αθηναίους.

Ο καθηγητής σεισμολογίας παραχωρώντας την επιστημονικά τεκμηριωμένη απάντησή του έβαλε τέλος στα σενάρια αυτά, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο συσχέτισης της οσμής με επερχόμενη σεισμική δραστηριότητα.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου

Η οσμή στην Αττική δε νομίζω ότι έχει σχέση με επερχόμενο σεισμό. Τα αίτια πρέπει να αναζητηθούν αλλού, αλλά δεν είμαι ειδικός. Πριν από ισχυρούς σεισμούς έχει παρατηρηθεί σε ορισμένες περιπτώσεις η έξοδος ευγενών αερίων, όπως το ραδόνιο. Αλλά αυτά είναι άοσμα και εντοπίζονται από κατάλληλους μετρητές. Εδώ δεν έχουμε τέτοια περίπτωση.

Πηγή: skai.gr

