«Τα πρόβατά μου έφαγαν 300 κιλά χασίς και πρασινάδα - Πηδούσαν πιο ψηλά απ' τα κατσίκια», λέει ο ιδιοκτήτης του θερμοκηπίου στο Βόλο Ελλάδα 15:18, 21.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

«Βρήκαν πρασινάδα να φάνε γιατί όλη η υπόλοιπη τροφή τους καταστράφηκε, τους αρέσει πολύ και το χασίς και η πρασινάδα», δήλωσε ο ιδιοκτήτης της καλλιέργειας φαρμακευτικής κάνναβης, Γιάννης Μπουρούνης, στην οποία... βόσκησαν τα πρόβατα